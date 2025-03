Se aproxima a pasos agigantados la nueva versión del Mundial de fútbol, megaevento deportivo que esta vez tendrá escenario en Estados Unidos, México y Canadá para el 2026, lugar hasta donde Chile anhela llegar.

Para el magno evento ya se preparan algunas novedades que de seguro arrastrarán polémica y en específico en la gran final, donde la FIFA planifica darle un vuelco y armar un show digno de un Superbowl.

Resulta que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, publicó en sus redes sociales una idea que comienza a tomar fuerza para el Mundial, realizar un show de medio tiempo, replicando lo hecho por el Superbowl, con el fin de atraer más público y coronar la gran final.

En sus palabras en Instagram, Infantino detalló que “puedo confirmar el primer descanso en una final de la Copa del Mundo de la FIFA en Nueva York, Nueva Jersey, en asociación con Global Citizen”.

“Este será un momento histórico para el Mundial de la FIFA y un espectáculo apropiado para el mayor evento deportivo del mundo”, deslizó.

Fue así que confirmó que habrá, siguiendo los pasos de la Super Bowl, una actuación musical en el descanso entre la primera y la segunda mitad de la final del torneo, después de discutirlo en la ‘Copa del Mundo de la FIFA 26TM: FIFA Commercial & Media Partners Convention’ en Dallas, donde se abordó también que la final y el partido por el tercer y cuarto puesto se podrá ver en Times Square.

Por otra parte, contó que ya están trabajando en el listado de los posibles artistas que pelearán ser el primer espectáculo que detenga la final de un Mundial, algo sin precedentes hasta ahora.

FIFA president Gianni Infantino has confirmed next year’s World Cup final will have a half-time show. pic.twitter.com/PSTLGbb2ft

— Sky Sports News (@SkySportsNews) March 5, 2025