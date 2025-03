Crystal Palace derrotó este sábado por 3-1 al Millwall por los octavos de final de la FA Cup. No obstante, el resultado deportivo quedó en un segundo plano debido a una brutal acción que desvió a todas las cámaras: la escalofriante patada del arquero Liam Roberts al francés Jean-Philippe Mateta.

Cuando recién se daban las primeras acciones de juego, específicamente a los cinco minutos, un pelotazo dificultó al defensor central Jake Cooper, quien encontró al centrodelantero Mateta más que atento y con ansias de marcar el primero.

No obstante, cuando ganó el espacio e iba a rematar, el francés sintió un impacto más que fuerte: el arquero Roberts salió desesperado de su área y tiró una criminal patada que pegó de lleno en la cara del atacante de 27 años.

El exfutbolista del Olympique de Lyon permaneció en el suelo durante más de 10 minutos, hasta que los médicos llegaron y lo subieron a la camilla para llevarlo directo al hospital.

Con respecto al arquero Roberts, luego de la intervención del VAR, el árbitro principal Michael Oliver no lo dudó: roja directa para el guardametas del Millwall.

Según replicó el diario Daily Mail, el presidente del Crystal Palace explicó: “Tiene un corte muy profundo detrás de la oreja y una herida en la cabeza. Está en el hospital y esperamos que todo salga bien”.

A pesar de la conmoción, el cotejo debió continuar y terminó 3-1 a favor del Palace, quienes contaron con los goles de Japhet Tanganga en contra, Daniel Muñoz y Eddie Nketiah.

Jean-Philippe Mateta, atacante do Crystal Palace, sofreu uma entrada do goleiro do Millwal, pela Copa da Inglaterra e foi retirado do jogo de maca e foi direto pro hospital.

ABSURDO. pic.twitter.com/L2UBG106gB

— Futeboleiros (@futteboleiros) March 1, 2025