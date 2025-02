Alianza Lima sorprendió al mundo del fútbol al eliminar a Boca Juniors en La Bombonera, desatando un terremoto en el equipo argentino. En declaraciones a Carve Deportiva de Uruguay, Pablo Lavandeira, figura del conjunto peruano, reveló sentirse decepcionado por la falta de presión y ambiente en el estadio, comparándolo con su experiencia en el Monumental enfrentando a River Plate. Lavandeira, seguidor de Boca, expresó su desilusión al no vivir la intensidad esperada en el mítico estadio argentino.

Uno de los grandes golpes en la fase preliminar de Copa Libertadores lo dio Alianza Lima, elenco peruano que fue hasta Argentina para eliminar en La Bombonera a Fernando Gago y desatar un terremoto en el cuadro ‘Xeneize’.

El caos se mantiene hasta el día de hoy en suelo trasandino y para colocar las cosas más ‘picantes’, una de las figuras del cuadro peruano, Pablo Lavandeira, fue contundente en sus dichos para complicar el presente de Boca.

En sus palabras para Carve Deportiva de Uruguay, Lavandeira contó que “no había jugado nunca en La Bombonera y ustedes saben bien que nosotros los uruguayos consumimos mucho fútbol argentino, y yo que me crié viendo el Boca de Bianchi, de Riquelme, ganador de todo, entonces tenía una gran ilusión de sentir lo que se hablaba sobre jugar allí, pero la verdad se me quedé un poco corto”.

“Me imaginaba otra cosa”

Posteriormente, reveló un detalle que no pasó desapercibido en uno de los mejores estadio de fútbol en Sudamérica.

Con relación a esto, Pablo reveló que “me imaginaba otra cosa. Alrededor del minuto 70 era más murmullo que cántico”.

Más tarde recordó que “sabes que me había tocado hace dos años patear en el Monumental contra River, en un partido donde nos fue muy mal, y ahí sentí más presión y el ambiente”.

“Yo soy muy hincha de Boca y seguí a Boca siempre, pero esta vez no me pasó lo que creía que me iba pasar en La Bombonera”, añadió.