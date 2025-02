Darwin Núñez fue protagonista el miércoles en el partido que su equipo, Liverpool, empató 2-2 como visitante frente a Aston Villa por la fecha 29 de la Premier League inglesa.

Y no por sus goles. El delantero uruguayo falló a puerta vacía a los 68 minutos de juego, solo 120 segundos después de ingresar al terreno de juego por Diogo Jota.

Núñez erró un gol prácticamente solo frente a la portería del argentino Dibu Martínez. Recibió por derecha de Domink Szoboszlai y con el arco descubierto solo tenía que empujarla… pero remató demasiado alto y el balón se fue desviado.

"Darwin Núñez" Porque se erró sin arquero y el Liverpool empató 2-2 ante el Aston Villa por la Premier League. A dónde mierda pateó el pelotudo, tuvo en sus pies la victoria y la mandó a la concha de su madre, es horrible el uruguayo hijo de re mil puta. pic.twitter.com/s32rEgNSeU — Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) February 19, 2025

Su entrenador, Arne Slot, no se creía lo que estaba pasando. Incluso, Robbie Fowler, exjugador de los ‘Reds’, criticó con fuerza al uruguayo.

“No piensa lo suficiente en el juego. Si tienes problemas de confianza, tienes que volver a lo básico. No piensa, ¿verdad? Es un fallo garrafal, uno de los peores que hemos visto este año. Szoboszlai quizás debería haber disparado él mismo, pero le ha pasado un gran balón y ha fallado el tiro, criminalmente. Eso no puede estar pasando”, señaló.

Una ocasión clarísima por la que el charrúa ha tenido que salir a hablar en redes sociales. “Ni fui el mejor hace tres semanas ni soy el peor ahora. Si me caigo, me levanto. Nunca me van a ver bajar los brazos. Voy a dejar todo hasta el último día que me toque estar acá en Liverpool. ¡Resiliencia!”, escribió.

Este fallo se hizo viral rápidamente en redes sociales y Darwin comenzó a recibir muchas críticas, principalmente por parte de hinchas del Liverpool. Incluso, Núñez salió caminando solo y cabizbajo del campo al término del partido, mientras el resto del plantel aplaudía a los aficionados ‘reds’ presentes en el Villa Park.

Ni fui el mejor hace tres semanas ni soy el peor ahora. Si me caigo, me levanto. Nunca me van a ver bajar los brazos. Voy a dejar todo hasta el último día que me toque estar acá en Liverpool. Resiliencia! 💪🏼 pic.twitter.com/cruy7OZO1o — Darwin Núñez (@Darwinn99) February 20, 2025