Con un frío terrorífico y temperaturas extremas en torno a -15 grados centígrados, el Inter Miami -con golazo de Lionel Messi- descorchó su temporada 2025 con un 0-1 ante el Sporting Kansas City en la ida de la primera ronda de la Copa de Campeones de Concacaf (Concachampions).

El primer partido oficial del Inter Miami en 2025 se tenía que haber disputado el martes, pero fue aplazado 24 horas por una tormenta de nieve.

Sin embargo, el ambiente gélido y las temperaturas durísimas se mantuvieron este miércoles, tanto que cuando sonó el silbato inicial, la sensación térmica en el estadio Children’s Mercy Park de Kansas City era de -21 grados.

El Inter Miami dominó el encuentro con Messi, Luis Suárez y Sergio Busquets como titulares, pero el equipo de rosa no encontró la precisión necesaria hasta la segunda mitad, cuando Messi firmó su primer gol del año con una genialidad marca de la casa.

Este partido supuso además el debut oficial del argentino Javier Mascherano como entrenador del conjunto de Florida, quien tildó de “inhumanas” las condiciones climáticas en las que se disputó el encuentro.

“Estoy muy orgulloso de los jugadores, porque creo que es imposible jugar en estas condiciones. No es humano”, afirmó el DT rueda de prensa.

“Nunca había vivido “una situación así con tanto frío. Nosotros fuera no sentíamos, sobre todo las extremidades del cuerpo… Llega un momento en que no las sentí. Hablamos con los jugadores y les pasaba lo mismo. Es muy difícil cuando a los cinco-diez minutos ya no empiezas a sentir los pies, las manos”, agregó Mascherano.

La vuelta de esta primera ronda de la Concachampions se jugará el próximo martes, en el Chase Stadium del Inter Miami, previsiblemente con temperaturas mucho más agradables.

¡¡GOLAZO DE DERECHA DE LEO MESSI EN LA CONCACAF CHAMPIONS CUP!! 📺 Mirá TODA la CONCACAF Champions Cup por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/hB4ZjlGUL8 — SportsCenter (@SC_ESPN) February 20, 2025