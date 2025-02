Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

El futbolista argentino Ángel Di María, a pesar de sus triunfos en la Selección con dos Copa América y la Copa del Mundo, revela que todavía sufre por las finales perdidas, incluyendo las derrotas ante Chile en 2015 y 2016. El jugador confiesa seguir tomando medicación para lidiar con las secuelas emocionales y lamenta que algunos compañeros, como Gonzalo Higuaín, sean olvidados y afectados psicológicamente por no haber logrado el éxito en su país. Di María destaca la importancia de recordar a la generación anterior que no pudo conseguir títulos, considerando injusto que no se les reconozca adecuadamente.