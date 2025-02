El grupo de aficionados ‘We Are 1894’, el grupo mayoritario de la hinchada del Manchester City, presentó el martes un lienzo con la imagen de Rodri besando el Balón de Oro, esto durante el cruce por los playoffs de la Champions League.

Esta fue la respuesta de los aficionados de los ‘Citizens’ al Real Madrid después de que los blancos cancelaran a última hora la expedición a París a la gala del Balón de Oro tras conocer que el ganador del galardón sería Rodri y no Vinicius Júnior.

Man City fans have a message for Vinicius Jr. pic.twitter.com/omHHyjUewI

Y durante el duelo en el Ettihad Stadium, ‘Vini’ recibió numerosos cánticos por parte de la grada en los que le preguntaban dónde estaba su Balón de Oro, a los cuales no dudó en responder con un gesto.

“Where’s your Ballon D’Or?“, gritaban los aficionados del Manchester City al ‘7’ de los ‘merengues’. Ante esto, el brasileño no se quedó pasivo.

El atacante se señaló el emblema con las 15 Copas de Europa del club, que se ubicaba en una de sus mangas, delante de la fanaticada de los ‘skyblues’.

Vinicius fue elegido el mejor jugador del encuentro y a la hora de enfrentar los micrófonos no dejó pasar las burlas de la afición del cuadro de la Premier.

“La veo, veo la pancarta, pero siempre que los aficionados contrarios hacen cosas me dan más fuerzas para hacer un gran partido y aquí lo he hecho“, declaró.

“Intento no hacer nada, pero ellos saben de nuestra historia y saben lo que podemos hacer en esta competición y aquí estamos otra vez“, agregó.

15 times 🏆

Vini Jr. had to let 'em know 🫵 pic.twitter.com/SlCeuckqg4

— B/R Football (@brfootball) February 11, 2025