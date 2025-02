El exjugador de Boca Juniors, Diego González, lanzó duras críticas contra Jorge Almirón, actual técnico de Colo Colo, recordando la final de la Copa Libertadores perdida en 2023 con el equipo argentino. González afirmó que con otro entrenador hubieran ganado la final y destacó que intentaba tranquilizar a sus compañeros debido a la tensión vivida en esa semana. El exfutbolista expresó que con cualquier otro técnico que no fuera Almirón, habrían brindado la alegría que los hinchas de Boca tanto anhelaban.

El ‘Pulpo’ se refirió a la final de Copa Libertadores perdida con el equipo argentino en 2023, cuando los trasandinos cayeron 2-1 ante Fluminense en Río de Janeiro y el actual estratega albo estaba en el banco de los ‘Xeneizes’.

En ese escenario, González no dudó en afirmar que “estuvimos ahí, yo creo que con cualquier otro entrenador la hubiésemos ganado. Otro planteo, otra forma de vivir la semana…”.

Luego, el ‘Pulpo’ profundizó comentando que “no quiero entrar en lo que hizo y no hizo, pero yo sé lo que se vivió en la semana. Yo ya me sentía un entrenador dentro del equipo, intentaba tranquilizar a los muchachos porque sabía que no iba a jugar”.

“Trataba de bajar lo que veía del otro lado. Uno cuando está con la cabeza más fría, sabiendo lo puede pasar con uno, lo tomas de otra manera. Había mucho alboroto y yo creo que a los jugadores, los protagonistas, tienes que darles tranquilidad, tienes que hacerlos disfrutar un momento único”, añadió en TNT Sports Argentina el exjugador de Boca Juniors y Unión Española.

Para cerrar, González insistió en señalar que “con cualquier otro entrenador” que no hubiese sido Jorge Almirón “le hubiésemos dado la alegría que tanto quiere el hincha de Boca”.