Resultado histórico. La Selección Sub 17 de Estados Unidos masacró 22-0 a Islas Vírgenes estadounidenses en la fase de clasificación de la Concacaf para el Mundial de la categoría.

Lo anterior, supone un récord de las selecciones de ese país a cualquier nivel en torneos clasificatorios a un Mundial.

El delantero Chase Adams fue la gran figura del encuentro, ya que consiguió diez tantos en este encuentro, disputado en el estadio nacional de San José de Costa Rica.

La decena de tantos del delantero también es una nueva marca de un jugador estadounidense en un partido de clasificación mundialista de cualquier nivel.

Los otros tantos los consiguieron Máximo Carrizo (4), Chance Cowell (2), Jude Terry (2), Ramiz Hamouda, Jamir Johnson y Kellan LeBlanc.

El resultado de Estados Unidos más amplio anterior en unas eliminatorias Sub 17 masculinas era un 8-0 contra Guadalupe en el Campeonato de la Concacaf 2019, y de una selección el 22-0 de la femenina Sub 17 ante Granada en el torneo regional de 2022.

Los máximos goleadores en las previas para un Mundial sub-17 eran hasta ahora, con tres tantos, Cruz Medina (2023 contra barbados), Gio Reyna (2019 contra Guadalupe) y Joe Gallardo (2015 ante Cuba).

