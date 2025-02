Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

La hinchada del Manchester City desplegará una pancarta en apoyo a Rodri por su victoria en el Balón de Oro sobre Vinícius Júnior, tachando de "llorones" al Real Madrid con la canción "Stop Crying Your Heart Out" de Oasis. El grupo \'We Are 1984\' mostrará la pancarta antes del partido de Champions League como respuesta al Madrid por cancelar la expedición a la gala. Ancelotti defendió la decisión del Madrid y expresó que creían que Vinícius merecía el premio.