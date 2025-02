Mientras se esperaba por la reanudación del 0-0 entre Godoy Cruz y Talleres de Córdoba por la tercera fecha del Torneo Apertura, ocurrió una situación insólita: el juez de línea fue impactado por un proyectil lanzado desde la tribuna, el cual provocó un corte en su frente y la suspensión del partido.

Y un futbolista chileno fue testigo de este condenable hecho. El mediocampista Bastián Yáñez era titular en el conjunto dueño de casa, con la casaquilla número 24.

Justo unos instantes antes de que iniciara el segundo tiempo entre cordobeses y mendocinos, el juez de línea Diego Martín fue brutalmente agredido al recibir un golpe provocado por un fierro, el cual fue lanzado desde la tribuna mendocina del Estadio Feliciano Gambarte.

Al momento de que el árbitro principal del encuentro, Yael Falcón Pérez, vio lo que sucedió, corrió hasta el banco de suplentes de los locales y llamó inmediatamente a los médicos del Tomba para que estos asistan a su compañero.

Tras unos minutos de tensión y de demora por lo sucedido, Diego Martín se recuperó del duro ataque, pero Falcón Pérez ya tenía una decisión más que tomada: el encuentro se suspendió por completo.

Atención: este el proyectil que fue arrojado y que impactó en la cabeza del árbitro asistente Diego Martín antes del arranque del ST en Godoy Cruz – Talleres. 📺 #ESPN pic.twitter.com/YRDKk4SzUH — SportsCenter (@SC_ESPN) February 4, 2025

“Esto no es por una lesión, que el cuarto árbitro lo va a reemplazar, esto es por un agresión“, sostuvo el colegiado principal a la hora de detallar el porqué de su dictamen.

Además, el árbitro de 36 años agregó: “No hay posibilidades de seguir. No vamos a permitir que ninguno de nosotros salga lastimado en un evento deportivo. Estamos en 2025, no puede pasar esto. Si nosotros no actuamos, esto va a seguir pasando”.

Con respecto al partido, se desconoce lo que ocurrirá con lo que resta de la totalidad del segundo tiempo, por lo que se esperará a una resolución del Torneo Apertura.