El Arsenal humilló al Manchester City este domingo tras vencerlo por 5-1 en la jornada 24 de la Premier para mantener su persecución al líder Liverpool, mientras el vigente campeón vuelve a una dura realidad que le llevará a sufrir para estar si acaso en el ‘Top 4’.

Los de Mikel Arteta sacaron cuentas pendientes de un duelo que últimamente se venía igualando, con una lluvia de goles en el segundo tiempo para seguir como perseguidor oficial del Liverpool, a seis puntos con un partido más.

El City en tanto, que parecía haber salido de su crisis al menos en resultados, se llevó un duro golpe a pesar de que Erling Haaland hizo el empate en el minuto 55.

No se había sentado todo el mundo en el Emirates y Martin Odegaard, a los dos minutos, ya había adelantado a los locales. El meta español David Raya fue igual de importante, pero el City terminó encontrando el gol en el inicio del segundo tiempo.

Sin embargo, los de Pep Guardiola volvieron a sufrir atrás y se derrumbaron con un gol tras otro: Thomas Partey, al minuto del gol de Haaland, Myles Lewis-Skelly, Kai Havertz y Ethan Nwaneri.

El City, rival del Real Madrid en dieciseisavos de final de la Champions, no fue obstáculo para un Arsenal con miras altas: ganar la liga inglesa como no hacen desde 2004. Mientras, los de Guardiola, con 41 puntos por los 56 del Liverpool, tendrán que sufrir para asegurar la apretada zona de Champions.

Por otro lado, el domingo tampoco fue feliz al otro lado de Mánchester, con la derrota (0-2) del United ante el Crystal Palace. Un doblete de Jean-Philippe Mateta supuso la quinta derrota en seis jornadas para el equipo de un Ruben Amorim que sigue sin dar con la tecla, decimotercero, y encima perdió por lesión a Lisandro Martínez.

El Tottenham sí encontró algo de aire tras cuatro derrotas seguidas gracias al 0-2 sobre el Brentford. El triunfo en el derbi londinense, con garra y actitud en los de Ange Postecoglou, no evitó los cánticos de la afición ‘Spur’ contra el dueño Daniel Levy.

