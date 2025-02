El regreso de Neymar al Santos FC en la temporada 2025 es una de las noticias más importante del fútbol mundial. El astro brasileño vuelve al club que lo vio nacer, tras una exitosa carrera en Europa y un paso por el fútbol árabe.

Y es que tras convertirse en uno de los jugadores mejores pagados del mundo, Neymar sufrió con una fuerte lesión de rodilla, la que lo marginó de partidos por casi un año, pero tras volver, jugó solo 30 minutos y volvió a sentir dolencias graves, lo que terminó catapultando su estadía en Arabia Saudita.

Es por eso que su regreso a Sudamérica se enmarca como un nuevo capítulo en la vida del ‘Garoto Infernal’, donde espera volver a recupera el rotulo de estrella del fútbol de la mano de Santos, quienes vienen de ascender desde la Serie B del Brasileirao.

Episodios vividos con equipos chilenos

En su anterior estadía en el ‘Peixe’, Neymar enfrentó a elencos chilenos como La U y Colo Colo. De hecho, a los azules les ganó la Recopa Sudamericana en 2012.

El ‘Romántico Viajero’ ganó la Copa Sudamericana 2011 y Santos la Copa Libertadores del mismo año, por lo que en la Recopa ambos de enfrentaron y Neymar liberó todo su potencial para ganarle a La U por 2 a 0 en el marcador global.

Su expulsión ante Colo Colo

No obstante, uno de los episodios más recordados de Neymar con el fútbol chileno se vivió en el duelo entre Colo Colo y Santos, disputado en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2011 en un vibrante duelo en Brasil.

En ese encuentro, Neymar anotó un golazo y celebró con una máscara de su propio rostro, algo que fue tomado de muy mala manera por el árbitro principal del partido, quien no aguantó y determinó la expulsión en el compromiso.

El árbitro uruguayo Roberto Silvera le mostró la segunda tarjeta amarilla, dejando al Santos con un hombre menos. A pesar de eso, el equipo brasileño se impuso por 3-2 al ‘Cacique’ y el ‘Peixe’ siguió en carrera hasta consagrarse campeón de esa edición del torneo continental.

Este episodio sigue en la mente del ’10’ de la selección brasileña, luego de recordarlo en una entrevista hace algunos años donde confesó su sentir en aquél momento de euforia ante el ‘Cacique’ en uno de los compromisos más reñidos para el Santos de camino a la gloria en Libertadores.

En sus palabras reconoció que “hoy nos reímos, pero en ese momento me volví completamente loco. Nadie sabía que no podía celebrar así porque me darían amarilla”.

“Estaba asqueado, loco. Incluso intenté decirle al juez que la máscara era mía, que no era para tanto, pero no hubo forma”, deslizó en una entrevista en 2020.

Ahora, 12 años después de su salida rumbo a Barcelona, Neymar ha confirmado y sellado su retorno a Santos, entidad que buscar armar un equipo de miedo para la temporada 2025.

Ya que no solo se detienen con la llegada del crack ex Al-Hilal, sino que también van por jugadores como Thiago Silva, Marcelo y Paul Pogba (agentes libres), además de Arthur Melo (Juventus) y de Ganso, excompañero que brilló junto a Neymar en el ‘Peixe’.

Revisa el video que confirma el retorno de Neymar a Santos