Los entrenadores Pep Guardiola y Diego Simeone, del Manchester City y Atlético Madrid, respectivamente, lideraron las reacciones al sorteo de la Champions League realizado este viernes.

Recordemos que los Citizens quedaron emparejados contra otro ‘gigante’, el Real Madrid. Por si fuera poco, el vencedor de esa llave podrá medirse contra los ‘Colchoneros’ del ‘Cholo’ en octavos de final (o Bayer Leverkusen).

Al respecto, el DT de los City, opinó con orinía que el enfrentamiento contra el ‘Merengue’ “ya parece un derbi, hemos jugado contra ellos cuatro temporadas seguidas”.

“Tanto con el Bayern de Munich o con el Real Madrid siempre va a ser duro”, expresó, acotando que ojalá puedan llegar “en un buen momento”.

The road to Munich mapped out 🏆#UCLdraw pic.twitter.com/BbVxl80dhD

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 31, 2025