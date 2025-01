Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

Chile y la FIFA presentaron el logo del Mundial Sub 20 que se llevará a cabo en septiembre y octubre de 2025, destacando la "chilenidad". El lema del torneo es "Legends in the making" ("Leyendas en ciernes"), con el objetivo de destacar a los futbolistas actuales y futuros. El logo representa la flora y geografía chilena, con la silueta de un trofeo sostenido por un balón de fútbol y el Copihue nacional. Santiago será una de las cuatro sedes junto a Rancagua, Valparaíso y Talca. El presidente de la Federación de Fútbol de Chile mencionó que el torneo dejará un legado para los niños. Se espera una inversión estatal y privada para la infraestructura, junto con el aporte de más de 25 millones de dólares de la FIFA. Chile acogerá por segunda vez campeonato juvenil luego de la edición de 1987.