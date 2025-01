Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

Brasil no ha tenido un buen desempeño en el Sudamericano Sub 20 en Venezuela, donde sufrió una humillante derrota 6-0 ante Argentina en su debut y luego ganó ajustadamente 2-1 a Bolivia. A pesar del triunfo, las críticas hacia el equipo dirigido por Ramón Menezes no se han hecho esperar, especialmente por la falta de ambición demostrada al final del partido contra Bolivia, donde se dedicaron a hacer tiempo. Globo Esporte destacó un video que muestra a dos jugadores brasileños perdiendo tiempo en la esquina del campo en los minutos finales del partido. La falta de confianza en atacar y buscar el tercer gol ha generado cuestionamientos y dudas sobre la Selección Sub 20 de Brasil. El próximo desafío de la \'Canarinha\' será el jueves 30 de enero contra Ecuador.