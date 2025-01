Joey Veerman, jugador del PSV de Países Bajos, es protagonista de un viral video que evidencia que el karma existe hasta en la Champions League.

El volante fue titular en el partido ante Estrella Roja en Belgrado de este martes, válido por la séptima fecha de la Liga de Campeones, donde ganaron 3-2 y repartió dos asistencias.

Pero en la previa de una de ellas, Veerman fue atacado con bolas de nieve por los hinchas locales, que aprovecharon el frío clima para fastidiar al jugador rival.

Pero trascartón, el preciso centro del volante neerlandés fue conectado por Luuk de Jong y acabó en gol para el PSV.

Joey Veerman celebró el gol en la cara de los hinchas del Estrella Roja, que pagaron caro intentar molestar al jugador rival.

Vale mencionar que, con la victoria, el PSV escaló al puesto 19 de la fase liga de Champions League y se jugará el paso a la siguiente ronda en la última fecha.

Joey for the corner kicks and Luuk for the headers. Can we call it a cheat code? 😳#CZVPSV #UCL pic.twitter.com/mM2jZw27m0

— PSV (@PSV) January 23, 2025