Un total de 9 hinchas de la Real Sociedad resultaron heridos anoche por seguidores ultras del Lazio, que atacaron a un grupo de aficionados vascos en la capital italiana, y 2 de ellos se encuentran hospitalizados.

Los 9 aficionados realistas fueron agredidos con objetos y armas punzantes en un local del centro de Roma por unos 80 ultras del Lazio, que provocaron una auténtica batalla campal en la víspera del partido de Europa League que ambos jugarán este jueves en el estadio Olímpico de Roma.

Las fuentes explicaron que 6 heridos fueron trasladados al hospital, de los cuales dos continúan ingresados, uno con pronóstico reservado y otro con pronóstico de 30 días de recuperación, aunque ninguno de los dos “corre peligro”, según fuentes de EFE.

“Todo ocurrió sobre las 23.00 hora local, cuando un grupo de unos 70 hinchas realistas fueron agredidos por unos 80 ultras del Lazio cuando se encontraban en un local de la céntrica la vía Leonina, usando objetos contundentes y punzantes”, explicaron las fuentes.

Cuando llegaron al lugar, los agentes confiscaron numerosos objetos punzantes y armas cortas, mientras que algunos ultras fueron detenidos en las calles adyacentes después de la huida provocada por la alarma lanzada por algunos residentes.

La policía ya investiga a los agresores

La policía ha abierto una investigación para localizar a otros posibles responsables de los incidentes, usando también las imágenes de los sistemas de videovigilancia.

En las imágenes, virales en ‘X’ y publicadas por la cuenta ‘Hooligans.cz Official’, se puede ver cómo en la batalla campal ocurrida en el local volaron las sillas y se lanzaron bengalas de un lado a otro de manera constante hasta que, tras varios minutos de pelea, los seguidores realistas abandonan el lugar perseguidos por los ‘Ultras Lazio’, quienes se ensañaron con algún aficionado vasco rezagado.

La mencionada cuenta publicó también una foto en la que se ve a un seguidor ‘txuri urdin’ levemente herido en la zona del costado izquierdo con algún tipo de objeto punzante.

En septiembre, aficionados ‘ultras’ del Roma, el otro equipo de la ciudad, asaltaron a varios seguidores del Athletic Club que también viajaron para un partido de Europa League.

22.01.2025, SS Lazio🇮🇹 before streetfight against Real Sociedad🇪🇸 Lazio: "we ll eat all of them", click here for more: https://t.co/d5Ml3ex0FN pic.twitter.com/LxrvAbE5mH — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) January 22, 2025

23.01.2025, ~150 hooligans from Twente🇳🇱 & Schalke🇩🇪 waiting for Malmö🇸🇪 in their city center, for more click here: https://t.co/qy883DowXX pic.twitter.com/1NBv0DEhPb — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) January 22, 2025

22.01.2025, Streetfight SS Lazio🇮🇹 vs Real Sociedad🇪🇸, Real Sociedad run away, click here for more: https://t.co/d5Ml3ex0FN pic.twitter.com/RlHAzZfJ24 — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) January 22, 2025