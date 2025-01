Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La asociación británica contra el racismo, Kick It Out, ha solicitado explicaciones a la FIFA por los cánticos racistas y tránsfobos de Enzo Fernández, jugador del Chelsea, hacia futbolistas franceses tras la Copa América. A pesar de no recibir sanción de la federación inglesa, la FIFA debe decidir sobre el caso. La situación es comparada con la sanción a Rodrigo Bentancur, quien recibió siete partidos por comentarios racistas estando bajo jurisdicción de su club. Kick It Out expresó su descontento por la falta de respuestas de las entidades deportivas y reiteró la importancia de abordar la discriminación. Enzo Fernández grabó un video con contenido discriminatorio, generando críticas y reacciones en el ambiente futbolístico. El Chelsea rechazó la discriminación, aunque no impuso una sanción, y el jugador realizó una donación a una asociación contra el racismo.