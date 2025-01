Jugadoras de diez equipos de fútbol sala femenino en España han denunciado a un árbitro por comportamiento "inapropiado e invasivo", exigiendo que no vuelva a dirigirles. El colegiado, identificado como J. V., ha sido acusado de contactar a jugadoras a través de redes sociales tras los partidos, obteniendo sus datos de fichas federativas, según un comunicado firmado por las capitanas. Las futbolistas también reportan que el árbitro las ha tratado de manera personalizada y ha generado situaciones incómodas. A pesar de que el árbitro ha sido apartado de dirigir partidos, la Federación Vizcaína no ha podido sancionarle debido a la falta de una denuncia formal en su contra.

Jugadoras de diez equipos femeninos de fútbol sala en España denunciaron a un árbitro de comportamiento “inapropiado e invasivo” y pidieron que no les vuelva a dirigir.

Por medio de un comunicado, firmado por las capitanas en nombre de sus compañeras de plantel, acusaron al colegiado ante la Federación Vizcaína de Fútbol, en el País Vasco de la península ibérica.

Las futbolistas han expresado su “preocupación ante una situación inaceptable que se está produciendo y está afectando directamente al respeto y bienestar de las jugadoras de la liga territorial femenina de fútbol sala”.

Las firmantes identificaron al árbitro denunciado con las iniciales J. V., al que acusan de “actitudes hacia los equipos femeninos que han generado incomodidad entre varias jugadoras”.

Las denunciantes sostienen que el árbitro “ha contactado e intentado contactar con jugadoras de diversos clubes a través de redes sociales tras el arbitraje de sus partidos, pudiendo obtener sus datos de las fichas federativas”, un comportamiento que consideran “inapropiado e invasivo” y que, entienden, “vulnera la protección de datos”.

Las jugadoras aseguran también que el árbitro, durante el transcurso de los partidos y mientras ejercía su labor, “se ha dirigido a algunas jugadoras directamente por su nombre propio, personalizando su trato y produciendo situaciones incómodas y cierto malestar en alguna de ellas”.

“Nos preocupa especialmente que se esté aprovechando de su posición para obtener información personal de las fichas federativas, como nuestros nombres, y utilizarla para contactarnos a través de redes sociales”, recalcan en el comunicado.

Un caso que no lo consideran aislado, “ya que diversas jugadoras de varios clubes de la liga han señalado comportamientos similares”.

El vicepresidente de la Federación Vizcaína, José Ángel Labrador, lamentó algo que “no tenía que haber ocurrido” y resumió la situación en que “las jugadoras se sienten incómodas y piden que no pite más ese árbitro”.

También ha explicado que el árbitro ha sido “apartado” y no dirige ya partidos, pero que no han “podido sancionarle porque no hay denuncia como tal” hacia él.