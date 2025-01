El futbolista del Tottenham, Rodrigo Bentancur, publicó su primer mensaje tras convulsionar en el duelo de su club ante el Liverpool por las semifinales de la Copa de la Liga inglesa que se jugó el pasado miércoles 8 de enero.

Cerca del sexto minuto de juego, el uruguayo saltó a cabecear un balón desde el tiro de esquina, pero cayó aparatosamente al dar su cuello un giro que condujo al choque de su rostro contra el gramado del Tottenham Stadium.

Rápidamente, el juego se paralizó y el cuerpo médico local entró a socorrerlo. Posteriormente, el exjugador de la Juventus fue sacado en camilla del duelo, recibiendo aplausos de los presentes.

Minutos después, el Tottenham confirmó que Rodrigo Bentancur estaba consciente y a la vez, internado en un hospital a la espera de mayores detalles de su estado de salud.

Hoy, a un día de lo ocurrido, el futbolista subió una foto en una historia de Instagram donde se lo ve sonriente junto a su esposa y colocó un mensaje en inglés donde indicaba que estaba “todo bien”, a la vez que agradeció por los mensajes recibidos y felicitó a sus compañeros por la victoria.

“All good, guys! Thank you for the messages!!! Congratulations for the victory boys!!! 🥰😍”

An update from Rodrigo Bentancur 🤍 pic.twitter.com/om9Hdv3oP5

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 9, 2025