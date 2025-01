Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El Barcelona recurrirá al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) tras la negativa de la Comisión de Seguimiento del Convenio de Coordinación LaLiga - RFEF de reinscribir a los jugadores Dani Olmo y Pau Víctor. El club catalán busca una medida cautelar para que los jugadores puedan jugar en la Supercopa. La RFEF argumenta que no se puede inscribir a jugadores cuya licencia se cancele en la misma temporada, basándose en normativas específicas. El Barcelona no cumplió con requisitos de control financiero, lo que provocó la eliminación de los jugadores de la lista oficial de LaLiga. El club no pudo acreditar el cobro de 100 millones de euros por la cesión de los palcos VIP del nuevo Camp Nou.