En medio del inicio del 2025, un nuevo enfrentamiento mediático ha surgido en el fútbol mundial entre el volante español Rodri Hernández y el delantero portugués Cristiano Ronaldo. Todo comenzó cuando Ronaldo criticó la decisión de que Vinicius Junior no ganara el Balón de Oro, a lo que Rodri respondió defendiendo su merecido galardón, señalando que los mismos periodistas que lo eligieron a él podrían haber votado por Ronaldo en el pasado. La tensión entre los dos futbolistas se intensificó luego de que Cristiano expresara su descontento en los Globe Soccer Awards, afirmando que Vinicius Jr. merecía el premio.

El jugador del Manchester City salió al frente para dejar en claro que fue justo que él recibiera la preciada distinción que entrega el medio francés France Football.

En entrevista con AS, el español, le respondió a Cristiano Ronaldo que afirmó la semana pasada que Vinicius Junior, que sí ganó el The Best y Globe Soccer, se merecía llevarse el Balón de Oro.

“Pues una sorpresa, la verdad, porque él mejor que nadie sabe cómo funciona este premio y, sobre todo, cómo se elige al ganador”, señaló Rodri, que recordó que cuando ganaba sí apoyaba el Balón de Oro.

“Este año los periodistas que votan han considerado que yo debía ganarlo. Probablemente, estos mismos periodistas fueron los que en algún momento votaron para que lo ganara él, e imagino que entonces sí estaría de acuerdo”, agregó.

¿Qué dijo Cristiano Ronaldo que molestó a Rodri?

Cristiano Ronaldo fue uno de los grandes protagonistas de la última gala de los Globe Soccer Awards, que se realizó en Dubai, Emiratos Árabes Unidos.

En ese lugar, la leyenda de Real Madrid y actual jugador de Al Nassr, se mostró crítico contra la organización por el triunfo de Rodri, que ganó la Eurocopa con la Selección de España.

“(Vinicius Jr.) Hizo un gran trabajo y, en mi opinión, merecía el Balón de Oro. Fue injusto, lo digo aquí delante de todo el mundo”, señaló el goleador histórico del fútbol mundial.