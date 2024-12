Un árbitro de fútbol sala español sufrió el domingo una agresión, por parte de un jugador, durante un partido correspondiente al tradicional Torneo de Navidad de la ciudad de Cuenca.

El acto violento, recogido en un vídeo por la propia organización del campeonato, ha tenido lugar durante un encuentro que se disputaba en el pabellón deportivo El Sargal entre los clubes Talleres Garsaiz y el Deportivo Cuenca.

Uno de los futbolistas, tras ser expulsado, se dirigió en actitud agresiva al árbitro Noel de Julián Cañada. Lo arrinconó contra la mesa de cronometraje, lo tomó del cuello y lo abofeteó con fuerza, momento en el que han tenido que acudir sus compañeros de equipo a sujetarle para evitar que el incidente pasara a mayores.

“Me está protestando una jugada, lo que hago es sancionarlo con tarjeta amarilla. Esto conlleva que significaba la expulsión, se lo voy a comunicar a mi compañera la cronometradora, y cuando me voy a dar la vuelta pues es cuando me encuentro que me da un guantazo en toda la cara y además bastante fuerte“, relató el colegiado.

“Te quedas un poco sorprendido y no sabes qué hacer, si defenderte o no. Cuando me quedo en shock es cuando ya se lo llevan sus compañeros. Se preocupan los jugadores, la organización y yo decido directamente que el partido no se siga jugando. Llevo 25 años en esto y cada vez se va viendo más cada fin de semana, cosa que tenemos que cortarlo. Es verdad que vemos que hay muchas agresiones a nuestros compañeros. He ido a urgencias y también he denunciado los hechos”, agregó.

Tras la agresión, el choque quedó suspendido y el árbitro tuvo que acudir al Hospital Virgen de la Luz. Además, el juez del partido presentó una denuncia ante la Policía Nacional.

