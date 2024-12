El delantero Lucas Barrios, con recordados pasos por Colo Colo, Cobreloa y Deportes Temuco, anunció su retiro del fútbol a los 40 años.

La ‘Pantera’, quien también vistió las camisetas del Borussia Dortmund, Montpellier, Gremio, Palmeiras, entre otros, confirmó con un video que decidió colgar los botines.

“Quería comunicarles que llegó el momento de decirle adiós al fútbol profesional”, dice de entrada Barrios, en un video publicado en sus redes sociales.

“Desde hoy en más nos cruzaremos en la cancha pero desde otro lado, en mi rol de entrenador: apoyando a los jóvenes, dándoles herramientas para que puedan crecer y contándoles mi experiencia en Sudamérica y Europa”, agregó el ahora exdelantero.

Lucas Barrios también recalcó que “quería agradecer a todos los hinchas que me cruzo en la calle, en todos los países donde he estado, por el cariño incondicional que me han dado”.

Por último, el argentino nacionalizado paraguayo dijo “también agradezco a mi querida Albirroja, por haber disfrutado cada momento con la Selección y por haberla representado en todo el mundo”.

Vale mencionar que, a lo largo de sus 22 años de carrera, Barrios ganó 13 títulos.