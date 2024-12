Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Vinícius Jr ha sido galardonado con el premio The Best al mejor jugador de la temporada 2024, mientras que Aitana Bonmatí fue reconocida en la rama femenina. Sin embargo, las críticas no se han hecho esperar, ya que el delantero brasileño expresó su descontento por no haber ganado el Balón de Oro, generando polémica. Lothar Matthäus, exjugador alemán, advirtió que Vinícius Jr corre el riesgo de seguir el mismo camino que Neymar, destacando su talento pero cuestionando su comportamiento en el campo. El jugador del Real Madrid también celebró la victoria en la Copa Internacional junto a su equipo, tras vencer 3-0 al Pachuca en la final disputada en Qatar.