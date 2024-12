La FIFA reveló el once ideal femenino en los premios The Best, destacando la ausencia de la arquera chilena Christiane Endler. Alyssa Naeher fue la portera elegida, mientras que el FC Barcelona dominó con seis jugadoras en el equipo, incluyendo a Aitana Bonmatí, Irene Paredes, Ona Batlle, Patri Guijarro, Caroline Graham Hansen y Salma Paralluelo. Otros integrantes del once ideal fueron Lucy Bronze, Naomi Girma, Lindsey Horan y Gabi Portilho.

Este martes, la FIFA reveló el once ideal femenino en los premios The Best, donde destaca la ausencia de la arquera chilena Christiane Endler (Olympique de Lyon).

La portera en el mejor equipo del año fue la estadounidense Alyssa Naeher (Chicago Red Stars), quien también se quedó con el galardón a mejor guardametas de la temporada.

El FC Barcelona, ganador la pasada temporada de un póker de títulos, vio reconocida su gran temporada con la presencia de seis de sus futbolistas en el mejor once del año.

Aitana Bonmatí (ganadora de su segundo premio The Best consecutivo), Irene Paredes, Ona Batlle, Patri Guijarro, Caroline Graham Hansen y Salma Paralluelo coparon el mejor once de la temporada 2023-24 en los premios The Best de la FIFA.

El once ideal femenino lo integraron Alyssa Naeher (Estados Unidos-Chicago Red Stars); Irene Paredes (España-Barcelona), Ona Batlle (España-Barcelona), Lucy Bronze (Inglaterra – Barcelona/Chelsea), Naomi Girma (Estados Unidos-San Diego Wave); Aitana Bonmatí (España-Barcelona), Lindsey Horan (Estados Unidos- Olympique de Lyon), Gabi Portilho (Brasil-Corinthians), Patri Guijarro (España-Barcelona); Caroline Graham Hansen (Noruega-Barcelona) y Salma Paralluelo (España-Barcelona).