Las ‘Leyendas del Flamengo’ se impusieron este domingo por 4-3 a los ‘Amigos de Italia’ en un partido amistoso en el estadio Maracaná de Río de Janeiro para la despedida tardía de las canchas de ‘el Emperador’ Adriano, que anotó un gol para cada uno de los rivales.

El legendario centro delantero brasileño Adriano Leite Ribeiro, que conquistó con la selección una Copa Confederaciones (2005) y una Copa América (2004), reunió viejas glorias de los clubes Flamengo e Inter italiano, de los que fue goleador e ídolo.

En un amistoso ante 22.862 espectadores y en el que el atacante nacido en Río de Janeiro hace 42 años jugó un tiempo en cada equipo, las ‘Leyendas del Flamengo’ se impusieron con goles de los campeones mundiales Romário (1994) y Edilson (2002), del exvolante Athirson y de Adriano, que anotó el decisivo de penal en los minutos finales.

Los ‘Amigos de Italia’ abrieron el marcador con una anotación de Adrianinho, hijo del futbolista homenajeado, y estuvieron otras dos veces en ventaja con un gol de cabeza de Adriano y otro de Ruy.

Adriano disputó su último partido oficial en 2016 como jugador del Miami United estadounidense pero nunca se despidió oficialmente debido a que por mucho tiempo pensó que volvería a las canchas, pero finalmente sus problemas personales le cerraron las puertas.

“Lo más importante es que reuní a mis amigos. Ellos son mi familia. No me lo estoy creyendo. Estar nuevamente en la cancha con mis amigos de verdad me deja muy feliz”, afirmó Adriano, que no ocultó sus lágrimas en varios momentos del partido.

Los constantes llantos de una emotiva despedida

El centro delantero comenzó a llorar desde el comienzo del partido, cuando su abuela apareció en el centro de la cancha del Maracaná para dar el puntapié inicial, y volvió a hacerlo cuando su hijo anotó uno de los goles del partido y en los dos momentos en que el compromiso fue interrumpido para la exhibición en las pantallas gigantes de vídeos en su homenaje.

Sin embargo, el momento más especial fue cuando a Adriano se le mostró un audio de su padre, creado vía inteligencia artificial, donde le decía estar orgulloso de todos sus logros.

Adriano se despidió este domingo del fútbol con 15 títulos en su carrera, entre los cuales los dos citados con la selección brasileña, cuatro con el Inter y el del Campeonato Brasileño de 2009 con Flamengo.

Como anticipo de su despedida, el atacante lanzó en noviembre pasado el libro biográfico “Adriano, mi mayor miedo”, en el que relató en entrevistas al periodista Ulisses Campos sus historias, incluyendo sus problemas con bebidas alcohólicas y sus depresiones, y su gran amor por la favela carioca de Vila Cruzeiro -en donde aún vive- que le dificultó la adaptación en clubes en el exterior.

Entre los amigos del Inter que acudieron a la despedida de Adriano destacaron los campeones mundiales brasileños Ronaldo (que no jugó por una lesión) y Dida, el italiano Mateo Materazzi, el colombiano Iván Ramiro Córdoba, el paraguayo Carlos Gamarra, el argentino Nicolás Burdisso y el chileno David Pizarro.

En el Flamengo, que contó con el ídolo Zico como entrenador, jugaron estrellas como los campeones mundiales Romário, Zinho y Edilson, así como Diego Ribas, Julio César, Djalminha, Vágner Love y el serbio Dejan Petkovic.