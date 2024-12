Real Madrid no logra vencer al valiente Rayo Vallecano en un emocionante derbi que termina 3-3, impidiendo así que los blancos alcancen el liderato de La Liga. A pesar de encontrarse en desventaja 2-0 al descanso, el equipo de Carlo Ancelotti logra una remontada con goles de Valverde, Bellingham y Rodrygo, pero Isi Palazón iguala para el Rayo. Con este empate, el Madrid se mantiene con 37 puntos, quedando por debajo del Barcelona y el Atlético. Ahora, el equipo viajará a Qatar en busca de la Copa Intercontinental tras un partido intenso y lleno de emociones en Vallecas.

El Real Madrid no pudo (3-3) con un valiente Rayo Vallecano este sábado en la jornada 17 de La Liga, un tremendo derbi de intercambio de golpes que impidió el liderato de los blancos, que viajarán ahora a Qatar en busca de la Copa Intercontinental.

Los de Carlo Ancelotti se encontraron con un gran Rayo pero salieron de una primera mitad de pesadilla y un 2-0 en contra con seis minutos, justo antes del descanso. Fede Valverde y Jude Bellingham golpearon a los locales y Rodrygo rubricó la remontada en la reanudación, pero Isi Palazón hizo justicia para el Rayo.

⚡️ ¡FINAL DE UN PARTIDAZO EN VALLECAS!⚡️ ⚽️ Unai López (3'), Mumin (35'), Valverde (38'), Bellingham (44'), Rodrygo (55') e Isi (63') autores de los goles.#RayoRealMadrid #VamosRayo pic.twitter.com/t1TCaZOhfd — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) December 14, 2024

El derbi madrileño impidió el liderato de un Madrid que se queda en 37 puntos, por los 38 del FC Barcelona y 35 del Atlético a falta de que termine la jornada, antes de medirse al Pachuca mexicano el miércoles por la cita intercontinental de clubes. Mientras, los de Íñigo Pérez hicieron bueno el último triunfo contra el Valencia para demostrar su nivel competitivo y alejar la zona baja.

La fría noche en Vallecas se dejó notar en los blancos y no en un Rayo casi perfecto en el arranque. Los de la franja apretaron arriba y atosigaron a un Madrid incómodo con el balón y sin salida. A los cuatro minutos, un jugadón de De Frutos sirvió el 1-0 de Íñigo López, muestra de un conjunto visitante partido en su balance.

El Rayo encontró espacios entre líneas y llegó también por banda izquierda, rozando el segundo mientras el Madrid entraba muy poco a poco en calor. La movilidad de Rodrygo dio algo de aire a los de Ancelotti, pero sus jugadas no encontraron remate. Cuando parecía que el Rayo empezaba a sufrir, llegó el 2-0 de Mumin en un córner.

Otro cabezazo y el Madrid contra las cuerdas pero, a los tres minutos, Valverde calmó las aguas con un zapatazo desde muy lejos para recortar distancias (2-1). El uruguayo cambió el panorama de arriba abajo, cuando el Rayo pensaba ya en respirar en el vestuario y, en un centro de Rodrygo, Bellingham, en racha con el gol los últimos seis partidos, hizo el 2-2.

El vigente campeón salvó el desastre en un abrir y cerrar de ojos y el Rayo vio truncado su enorme primer tiempo. Los locales supieron hacer borrón y volver a empezar, pero el Madrid ya había retocado sus fisuras, mirando más a la portería rival. Así, Rodrygo culminó la remontada y su paso al frente liderando a su equipo, mientras Íñigo Pérez buscó el efecto de los cambios.

Con el 2-3, Álvaro, Óscar Valentín y Camello dieron algo de respuesta a un Rayo que volvió a exprimirse en el esfuerzo, con el premio del 3-3 de Isi tras un centro de Lejeune. A partir de ahí, el derbi se confirmó como un ida y vuelta, con la entrada de Vinícius para multiplicar el peligro, aunque el brasileño no acertó y vio una amarilla por protestar que acarrea suspensión.

El ariete, que reclamó un penal, tuvo una gran jugada que salvó Batalla y después perdonó el remate en el descuento, pero el Rayo se mantuvo de pie y también pudo ganarlo con Pedro Díaz, recién entrado, y con la última de Lejeune. Al final, el Madrid pagó otra mala primera mitad y perdió la opción de alzarse al liderato, aunque tiene aún un partido pendiente, antes de ir a por un título.