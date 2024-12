Una veintena de organizaciones, lideradas por Amnistía Internacional, ha criticado a la FIFA por la elección de Arabia Saudita como país organizador del Mundial de fútbol de 2034 por “poner muchas vidas en riesgo”.

La FIFA confirmó este miércoles la candidatura única del país asiático como el ganador para la Copa del Mundo de 2034. Mientras que la de 2030 se celebrará en España, Portugal y Marruecos, con partidos también en Argentina, Uruguay y Paraguay, en homenaje al cien aniversario de la cita mundialista.

Se trata de 21 organizaciones de diferentes orígenes, las que han criticado lo decretado por FIFA, principalmente por poner en riesgo la vida de muchas personas y por suponer un problema “para los derechos humanos”.

HRH Prince @AbdulazizTF , Minister of Sport and Saudi Arabian Olympic & Paralympic Committees President, and SAFF President @Yalmisehal receive the FIFA World Cup 2034™️ hosting certificate from FIFA 🇸🇦🤝 #WelcomeToSaudi34 #Saudi34 pic.twitter.com/6uS3hQeo1a

Entre las asociaciones que han firmado el comunicado, se incluye Amnistía Internacional, organizaciones de la diáspora saudí, grupos de trabajadores de Nepal y Kenia, sindicatos internacionales y representantes de aficionados y grupos por la defensa de los derechos humanos.

La elección de Arabia Saudita ha sido criticada por las violaciones de los derechos humanos, la represión contra la mujer, la criminalización de la homosexualidad, la falta de libertad de expresión, el uso de la pena de muerte y la encarcelación de activistas, entre muchos otros motivos como el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en la embajada saudí de Estambul en 2018.

“La decisión temeraria de la FIFA de dar la Copa del Mundo a Arabia Saudita sin asegurar una protección de los derechos humanos pondrá muchas vidas en peligro. Si nos basamos en las pruebas, la FIFA sabe que los obreros serán explotados y que morirán sin las reformas fundamentales en Arabia Saudita, y pese a ellos han decidido seguir adelante. La organización se arriesga a ser responsable de muchos de los abusos contra los derechos humanos que se producirán”, dijo Steve Cockburn, jefe de los derechos por los trabajadores de Amnistía Internacional respecto de la decisión de la FIFA.

“La FIFA ha demostrado que su compromiso con los derechos humanos es un engaño. Ha seguido fallando a la hora de compensar a los obreros que fueron explotados en Catar y esto demuestra que no se ha aprendido la lección. La FIFA debe cambiar y asegurarse de que la Copa del Mundo esté acompañada de grandes reformas en Arabia Saudita, o se arriesgará a una década de explotación, discriminación y represión ligada a su torneo más importante”, añadió Cockburn.

FIFA has confirmed that Saudi Arabia will be the host of the 2034 World Cup.

Here’s what you need to know about Saudi Arabia’s history of sportswashing ⬇️ pic.twitter.com/o0NL67cNuM

— Amnesty International (@amnesty) December 11, 2024