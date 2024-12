Decenas de personas han muerto, más de cien según algunos medios, en los enfrentamientos ocurridos en un partido de fútbol que se disputada en N’zérékoré, la segunda ciudad en importancia en Guinea Conakry, en África Ociddental, informaron medios locales.

Al parecer, los disturbios se originaron tras una decisión arbitral que fue protestada violentamente por los asistentes al partido, quienes invadieron el campo de juego.

Miles de espectadores estaban presentes cuando se produjo el enfrentamiento en un partido entre los equipos guineanos N’zérékoré y Labé, según MediaGuinee.

Según la prensa local, la policía utilizó gases lacrimógenos después de que los seguidores del equipo visitante, el Labé, arrojaran piedras contra el campo enfadados por las decisiones adoptadas por el árbitro durante el encuentro y saltaran al césped.

El primer ministro Mamadou Oury Bah precisó que una estampida en el evento provocó varias víctimas el domingo, aunque no concretó el número, y pidió calma a la población.

Las autoridades regionales están trabajando para “restaurar la calma”, añadió Bah en un comunicado, mientras en los hospitales se atiende a los heridos, cuyo número tampoco ha sido concretado.

El partido formaba parte de un torneo en honor al presidente Mamadi Doumbouya, quien tomó el poder mediante un golpe de estado en septiembre de 2021.

