Escenas impactantes se vivieron durante este domingo en Italia, luego de que el futbolista Edoardo Bove perdiera el conocimiento y se desmayara en pleno duelo de su Fiorentina e Inter por la Serie A de Italia.

Se jugaba el minuto 16 del primer tiempo, cuando el mediocampista de 22 años cayó cerca de la mitad de cancha, provocando la desesperación entre compañeros y rivales, quienes corrieron a asistirlo.

La trasmisión del encuentro para Latinoamérica, a cargo de ESPN, mostró a Bove tendido sobre el césped, con claros síntomas de estar inconsciente.

Acto seguido, los cuerpos médicos de ambos equipos y el equipo de urgencias presente en el estadio Artemio Franchi de Fiorentina prestaron los primeros auxilios, para luego subir a Edoardo Bove a una ambulancia.

Mientras el volante de Fiorentina era trasladado hacia un centro asistencia de Florencia, el árbitro Daniele Doveri decidió suspender el encuentro cuando el marcador estaba igualado sin goles.

Hasta ahora, se desconoce la evolución médica de Bove, y se espera que durante los siguientes minutos Fiorentina informe al respecto.

Video of the Fiorentina midfielder Edoardo Bove collapsing incident in the Serie A game vs Inter Milan 🥺

Pray for Edoardo Bove 🙏

