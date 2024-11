El español Lamine Yamal, extremo del Barcelona, ganó este miércoles el premio Golden Boy, galardón que otorga el diario Tuttosport al mayor talento de las ligas europeas menor de 21 años.

Yamal se adjudicó el prestigioso reconocimiento tras una temporada sobresaliente en la que se asentó como la estrella del combinado ‘culé’ y en la que ganó la Eurocopa con España, así como el trofeo a mejor jugador joven del mismo torneo.

“Es un orgullo ganar este trofeo. Es un sueño, estoy muy contento. Gracias a Tuttosport y al jurado. No me quiero olvidar de mis compañeros y cuerpo técnico tanto del Barcelona y de la selección española”, dijo el ganador, en un vídeo que se proyectó en Turín, sede del diario italiano.

“Muy contento y a por más”, añadió.

Nacido en 2007, el talentoso extremo de tan solo 17 años heredó el premio que la temporada pasada alzó el inglés Jude Bellingham; y se unió al reciente éxito del club blaugrana en este sentido, que tuvo como campeones a Pedro González ‘Pedri’ y a Pablo Páez Gavira ‘Gavi’ en las ediciones de 2021 y 2022.

La edición número 22 de este premio, que inauguró el neerlandés Rafael Van der Vaart en 2003, cuenta con el llamado ‘Golden Boy Index’, un algoritmo que ha tenido en cuenta para elaborar la clasificación los minutos de juego, el rendimiento, el equipo, los posibles partidos con sus respectivas selecciones y las competiciones europeas.

Este algoritmo es una herramienta tecnológica creada en colaboración con ‘Football Benchmark’, el socio de datos y análisis del premio, y su objetivo es convertirse en una especie de ránking de fútbol que mezcle el funcionamiento del ránking de la ATP y un índice bursátil.

Otra española se queda con el Golden Girl

La española Vicky López, jugadora del Barcelona, ganó este miércoles el Golden Girl, premio a la mejor jugadora sub’21 de las ligas europeas que otorga el diario ‘Tuttosport’.

López, a su 18 años, heredó el premio que la temporada pasada levantó la colombiana Linda Caicedo, del Real Madrid, club que hizo doblete al ser Jude Bellingham el ganador también en la pasada edición del Golden Boy.

Además del premio a López, su compañera Aitana Bonmatí se proclamó ganadora del premio Golden Woman por segundo año consecutivo, premio a la mejor jugadora mayor de 21 años de las ligas europeas; y la también compañera Giulia Dragoni, cedida en el Roma, el premio a mejor jugadora sub-21 de nacionalidad italiana.

Kroos se queda con el Golden Man

Por su parte, el alemán Toni Kroos, exjugador del Real Madrid, fue nombrado este miércoles como el Golden Man, premio que entrega el diario ‘Tuttosport’ al mejor jugador de la temporada mayor de 21 años.

Decisivo con el Real Madrid, ganador de la Champions League, de la Liga Española y de la Supercopa de España, se retiró tras la Eurocopa que disputó en su país este verano, en la que cayó ante España, campeona, en los cuartos de final.

Toni Kroos triunfó en el galardón que se decidió en Turín por delante del brasileño Vinicus Junior, del Real Madrid, y del español Rodrigo Hernández, jugador del Manchester City que ganó el Balón de Oro hace unas semanas, en medio de la polémica por la ausencia del Real Madrid en la gala.