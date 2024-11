Neymar sigue siendo uno de los jugadores que genera gran expectación a nivel mundial, luego de su regreso a las canchas hace un par de semanas tras estar más de un año fuera del terreno de juego por una fuerte lesión.

Sin embargo y a pesar de ser el jugador mejor pagado del mundo en la actualidad, el futuro de Neymar parece estar alejado del Al-Hilal, luego de las diversas noticias que lo posicionan de regreso en Santos, elenco en el que debutó y deslumbró al mundo.

No obstante, quien salió al paso de las diversas informaciones fue el agente del ‘Garoto Infernal’, Pino Zahavi, quien charló con el periodista experto en transferencias en el fútbol, Fabrizio Romano y reveló las posibilidades del retorno de Neymar a Brasil.

En sus breves, pero contundentes declaraciones, Pino Zahavi apuntó que “no hay conversaciones en curso para que Neymar abandone el Al-Hilal. Tiene contrato y está muy contento allí”.

“El padre de Neymar y yo somos los únicos que podemos hablar sobre el futuro de Ney. No sé de dónde vienen los últimos rumores”, cerró Zahavi.

Cabe destacar que Neymar está nuevamente sin ver acción con la camiseta del equipo árabe, luego de sufrir una fuerte lesión muscular que truncó de lleno su retorno a las canchas.

Por otra parte, a pesar de que no hay nada confirmado y todo descartado por el agente del ’10’, en Santos sueñan con el retorno de Neymar, luego de alcanzar el título en el Brasileirao B y retornar a la Primera División en Brasil.

