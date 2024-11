El seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, afirmó que el triunfo que la Celeste logró este viernes por 3-2 frente a Colombia “era muy necesario”.

“Para nosotros era imprescindible volver a ganar y más allá de la forma en que se dio, que fue muy emocionante, era un triunfo muy necesario”, apuntó el técnico argentino en conferencia de prensa.

En concordancia con ello, señaló que victorias como la que consiguió su equipo son sanadoras, ya que se “acercan mucho” a todas las partes que rodean “un sentimiento tan fuerte” como en el que en Uruguay hay por la selección de fútbol.

“Fue un partido muy emocionante. Se hizo muy evidente la garra que pusieron los jugadores para conservar el triunfo. Parecía imposible después de un empate faltando tan poco que se volviera a desequilibrar y se dio. Una alegría inmensa”, enfatizó Bielsa.

Consultado sobre si imaginó un encuentro así, el entrenador apuntó que no y dijo que siempre los imagina teniendo la pelota y recuperándola rápido.

“Nos costó mucho evitar que Colombia tuviera posesiones largas”, subrayó.

Además, destacó a su rival de turno y dijo que este tiene una forma de jugar muy lograda, ya que es un equipo que defiende, presiona, maneja la pelota y tiene desequilibrio, lo que lo hace “un rival muy difícil de vencer”.

Finalmente, Bielsa habló sobre el próximo encuentro que afrontará la Celeste, hizo hincapié en las virtudes de Brasil y subrayó que su equipo tratará de imponer las condiciones como busca hacerlo en cada partido.

Uruguay ganó este viernes por 3-2 a Colombia en un encuentro marcado por un final increíble, en el que el visitante igualó las acciones en el sexto minuto del tiempo añadido y en el que la Celeste se quedó con los tres puntos gracias a un tanto de Manuel Ugarte en el minuto 101.

🚨🇺🇾 Manuel Ugarte gives Uruguay the lead in the 101st minute, just after Colombia had scored the equalizer! 😳 pic.twitter.com/ASWCzJU2Yd

Marcelo Bielsa looked like he experienced a lifetime of emotions at the final whistle. He’s experiencing first hand what managing @Uruguay is like.pic.twitter.com/LklhuCJ4PC

— Uruguay Football ENG (@UruguayFootENG) November 16, 2024