La FIFA desveló este jueves el trofeo para el Mundial de Clubes ampliado que se entregará por primera vez en la edición inaugural de este torneo, que se celebrará en Estados Unidos este 2025.

La FIFA compartió imágenes del trofeo en sus redes sociales y explicó que el diseño de este galardón surgió de la colaboración con la compañía Tiffany & Co.

“El trofeo del Mundial de Clubes FIFA está grabado con láser en ambos lados, con palabras e imágenes que retratan la rica historia del fútbol. Las inscripciones incluyen un mapa mundial y los nombres de las 211 Asociaciones Miembro de la FIFA y de las seis confederaciones, representando la diversidad geográfica y cultural del deporte rey”, detalló el organismo en un comunicado.

La primera edición del nuevo Mundial de Clubes de la FIFA se jugará del 15 de junio al 13 de julio de 2025 con la participación de 32 equipos procedentes de los cinco continentes. En total se jugarán 63 partidos en 12 sedes diferentes.

Después de que en octubre el Inter Miami de Lionel Messi se llevara por invitación y tras ganar el MLS Supporters’ Shield la plaza pendiente que le correspondía al país anfitrión, solo falta por conocer el último de los 32 boletos para este torneo, que será para el vencedor de la final de la Copa Libertadores de 2024 que disputarán los brasileños Atlético Mineiro y Botafogo.

El sorteo para este torneo, que ha despertado polémica en diferentes sectores del fútbol por sumar más encuentros a un calendario muy apretado, se celebrará el próximo 5 de diciembre en Miami (EE.UU.).

Como campeones continentales entre 2021 y 2024 aseguraron su plaza Seattle Sounders (USA) y Pachuca (MEX), León (MEX) y Monterrey (MEX), en representación de la CONCACAF; Al Ain (UAE), Urawa Reds (JPN) y Al Hilal (SAU), de la Confederación Asiática; Chelsea (ING), Manchester City (ING) y Real Madrid (ESP), de la UEFA; Fluminense (BRA), Palmeiras (BRA) y Flamengo (BRA), de la CONMEBOL, y Wydad (MAR) y Al Ahly (EGI), de la Confederación Africana.

A través del ránking de cada confederación entre 2021 y 2024 también lo hicieron Salzburgo (AUT), Juventus (ITA) y Benfica (POR), Oporto (POR), Atlético de Madrid (ESP), Inter de Milan (ITA), Borussia Dortmund (GER), PSG (FRA) y Bayern Munich (GER), de la UEFA; Auckland (NZL), de Oceanía; Boca Juniors (ARG) y River Plate (ARG), de la CONMEBOL; Ulsan (COR), de la Confederación Asiática; Mamelid Sundowns (AFS) y Esperamce (TUN), de la CAF.

