Perú pierde sede del Sudamericano Sub 20 2025 por investigaciones de corrupción en la Federación Peruana de Fútbol, lo que lleva a la destitución de Agustín Lozano. El torneo clasificatorio al Mundial Sub 20 2025 en Chile no se realizará en Lima y Arequipa como estaba planeado. La Conmebol anunciará oficialmente la decisión en las próximas horas. Se espera que designen un nuevo país anfitrión pronto.