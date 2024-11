Jorge Sampaoli, antiguo DT de Chile y de Argentina y extécnico del Sevilla, Flamengo y el Marsella, justificó su regreso a la Ligue 1 como entrenador del Rennes porque “hay materia prima, ya que los mejores (jugadores) del mundo salen de Francia y de Brasil“.

“Admiro la Ligue 1. La he seguido viendo desde que me fui de Marsella (2022). Me gusta cómo funcionan los equipos, sus transiciones. El campeonato galo sigue mejorando y, además, los mejores del mundo salen de Francia y de Brasil. Hay materia prima”, manifestó durante su presentación Sampaoli, ex también del Santos y del Atlético Mineiro.

Sampaoli, de 64 años, firmó por una temporada y media, hasta final de junio de 2026, con el Rennes, un club de la zona media-alta de la tabla propiedad del magnate del lujo François Pinault que este año no juega en Europa y que actualmente marcha decimotercero en un campeonato de 18 equipos..

El técnico, admirador de Marcelo Bielsa, fue cuestionado por qué aguanta tan poco tiempo al frente de los equipos que entrena (no llega a las dos temporadas y la única excepción fue el combinado chileno, en el que estuvo cuatro años, entre 2012 y 2016).

“Mi nivel de exigencia es muchas veces demasiado elevado respecto a las exigencias de los clubes con los que he trabajado. Pero tengo conciencia de que esas ambiciones son desmesuradas y quizá inalcanzables. El algo que tengo que cambiar. Tengo que mejorar ese aspecto si quiero estar más tiempo en Rennes”, finalizó.