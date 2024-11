Hay revuelo en Inglaterra por el ofensivo comentario de un relator, cuyo nombre se desconoce hasta ahora, en contra de la futbolista Ella Toone.

La seleccionada inglesa y jugadora del Manchester United fue titular este fin de semana en el partido ante Arsenal, pese al reciente fallecimiento de su padre, Nick Toone.

De acuerdo a Daily Mail, cuando la delantera abandonó el campo de juego y se sentó en el banco de suplentes, las cámaras la mostraron con cara triste y los brazos cruzados.

“Ella Toone, tienes la cara como un culo apaleado”, dijo el relator del encuentro en BBC.

Vale mencionar que la atacante del Manchester United es una de las grandes figuras del equipo, además de ser reconocida como una de las pilares del título de Eurocopa Femenina 2022 de Inglaterra.

En respuesta a los masivos reclamos por el comentario del relator, la BBC abrió una investigación y se espera una sanción en contra del comunicador.

Bosses at the Women's Professional Leagues Limited (WPLL) are looking into a commentary clip involving Ella Toone, with the league's top brass taking a dim view of what was said about Toone.

The commentary, was made on an alternative feed to the BBC's own dedicated live… pic.twitter.com/4g2ZaMrrSd

— All For United WFC (@AllForUnitedWFC) November 5, 2024