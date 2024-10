Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors se manifestó sobre los incidentes que protagonizaron hinchas de la institución con la Policía en el encuentro ante Gimnasia y Esgrima La Plata por los cuartos de final de la Copa Argentina.

“Sucedió lo que vieron todos. A medida que fue avanzando la situación, se me dio por bajar. Amo a mi club y amo a la gente; siempre tenemos que ayudar para que entendamos que esto es deporte”, dijo el presidente Xeneize sobre su accionar en medio de los incidentes.

Riquelme abandonó su palco y se dirigió al lugar de los incidentes, donde quedó cuerpo a cuerpo con los hinchas del club de La Ribera y el personal policial de Rosario, que respondió con balas de goma.

“Tengo que agradecer a la policía que estaba ahí, porque pidieron disculpas por las balas de goma que tiraron”, reveló el Diez en declaraciones radiales a Dsports.

Por otra parte, sorprendió al destacar la intervención de la barra brava, ya que “suelen ser criticados”. “Fue fabuloso que los barras que estaban detrás del arco nuestro, empezaron a llegar y me ayudaron a calmar a la gente. Muchas veces se los critica, pero en este caso hay que darles las gracias”, sentenció.

Juan Román Riquelme también se refirió al particular cara a cara que tuvo con un hincha de Boca Juniors en medio de los incidentes.

Al respecto, Riquelme contó que fue lo que ocurrió: “El hincha de Boca es maravilloso. El hombre vestido de blanco, me vio y me dijo que tenga cuidado porque me podían lastimar”.