El pasado jueves se vivió una nueva jornada de Europa League, fecha en donde el Manchester United solo consiguió un reñido empate a Estambul tras su visita al Fenerbahce de José Mourinho, histórico entrenador que nuevamente vivió un duelo a parte con los árbitros del partido.

Resulta que durante el partido que terminó igualado 1 a 1 con los goles de Christian Eriksen a los 15′ y de Youssef En-Nesyri a los 49′, el estratega portugués fue expulsado del partido por el reconocido árbitro francés, Clement Turpin, quien no aguantó el ‘berrinche’ de Mou cuando pidió un penal a favor de los turcos.

Tras el encuentro, ‘The Special One’ explicó a los medios de comunicación la conversación con Turpin, algo que lo dejó impactado pro las respuestas del juez principal del encuentro.

Primero, Mourinho partió indicando que “me dijo algo increíble. Me lo dijo que al mismo tiempo que veía la acción en el área estaba pendiente de mi comportamiento en la línea de banda. Lo felicito porque es absolutamente increíble”.

El sarcasmo de Mou

“Su visión periférica durante el partido, a 160 km/h, tenía un ojo puesto en la situación del penalti y el otro en el banquillo y en mi comportamiento. Esa es la explicación que me ha dado. Por eso es uno (Turpin) de los mejores árbitros del mundo”, indicó de manera irónica, fiel a su estilo.

Esto no fue lo único, ya que también arremetió contra la UEFA por su historial con las expulsiones en las competiciones del Viejo Continente.

Con relación a esto, José Mourinho apuntó que “creo que lo mejor que puedo hacer cuando deje el Fenerbahçe es ir a un club que no juegue competiciones UEFA. Así que si algún club de Inglaterra, de los últimos de la tabla, necesita un entrenador en dos años, estoy listo para ir”.

“¿El penalti? Me sancionarán con seis meses…, así que no hay nada que hacer. Desde la final Sevilla-Roma (de la Conference League 2023), no hay nada que hacer. Es lo que hay. Por eso digo que el futuro puede ser mejor sin competiciones europeas, para no enfadarme”, finalizó.

Lo cierto es que su equipo turco sacó un excelente resultado ante un Manchester United que no ve la luz en esta temporada y que tiene a su actual técnico, Erik Ten Hag, pendiendo de un hilo en suelo británico.

