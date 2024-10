El Cristo Redentor, la gigantesca estatua que corona el cerro del Corcovado de Río de Janeiro y es uno de los mayores símbolos de esta ciudad brasileña, fue iluminada este miércoles con los colores verde y amarillo en homenaje al fallecido ‘O Rei’ Edson Arantes do Nascimento ‘Pelé’, que estaría cumpliendo 84 años este martes.

La iluminación especial que vistió la estatua con los colores del uniforme de la selección brasileña fue un homenaje conjunto del Santuario Cristo Redentor y de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) en memoria de Pelé informó el órgano rector del fútbol brasileño en un comunicado.

“A las 19.30 hora local (22.30 GMT) el monumento fue iluminado con los colores verde y amarillo en alusión al tricampeón con la selección brasileña en 1958, 1962 y 1970, ídolo del Santos, autor de 1.282 goles y Rey del Fútbol, entre muchos otros títulos”, afirmó la CBF en su comunicado.

Según la entidad, el homenaje conjunto forma parte de una campaña para perpetuar la historia y el legado “del mayor futbolista de todos los tiempos”.

Pelé murió el 29 de diciembre de 2022 por una falla múltiple de órganos como consecuencia del avance de un cáncer de colon.

La CBF recordó que también ha patrocinado iluminaciones especiales del Cristo Redentor para recordar otros momentos especiales, como los 30 años de la conquista del título mundial de 1994 y la elección de Brasil como sede del Mundial Femenino de 2027.

Hoje o nosso Rei do Futebol estaria fazendo aniversário. A saudade é grande, mas seu legado é eterno. Deixe sua mensagem de carinho nos comentários e vamos manter a história viva em cada um de nós!#CelebreORei ⚽👑

Today, our King of Football would be celebrating his… pic.twitter.com/CyNXHtQYAR

— Pelé (@Pele) October 23, 2024