Neymar volvió a tener una aparición pública tras sufrir una lesión que lo tiene alejado de las canchas desde octubre del 2023, cuando tuvo la rotura del ligamento cruzado anterior y el menisco de su rodilla izquierda.

En una entrevista, el futbolista brasilero que milita actualmente en el Al-Hilal del fútbol de Arabia Saudita remarcó que cada día que está alejado del fútbol se ha convertido en un sufrimiento.

“Sentía un dolor enorme y ya sabía que era en serio”, le dijo a la agencia NR Sports justo en el momento de darse cuenta de la gravedad de su molestia física.

Se debe agregar que el peor momento de su periodo de recuperación de la lesión ya sucedió y en este sentido no pudo contener la emoción luego de revivir un duro tramo en su carrera profesional.

“Lo que más amo en la vida es jugar al fútbol. Cada día que yo me alejo de ello es un sufrimiento. Entonces eso… Eso es lo que más me duele”, aseguró.

Só mal carater odeia esse cara, bem vindo de volta, ídolo!pic.twitter.com/nfZHLkm5ZL — Emperor Neymar | Fan Account (@EmpNeymar) October 19, 2024

Por último dejó un mensaje esperanzador en cara a su regreso a la actividad. “Las personas más importantes de mi vida, mis amigos, mi familia y el fútbol. Cada vez que me lastimo, vuelvo. Pero no vuelvo a medias. y no me rendiré”.

¿Cuándo volvería a jugar Neymar tras su grave lesión?

Neymar ha retomado los entrenamientos normales en el Al-Hilal, ilusionando a sus seguidores con un eminente regreso a la actividad competitiva.

Así, se espera que el brasileño pueda disputar algunos minutos cuando su escuadra se enfrente este lunes al Club Al Ain, de los Emiratos Árabes Unidos. Duelo válido por la jornada 3 del grupo B de la Liga de Campeones de Asia.