El futbolista inglés George Baldock, del Panathinaikos griego, fue hallado muerto este miércoles en su casa en Atenas, informó la emisora griega SKAI.

El cuerpo sin vida del defensa de 31 años fue encontrado en la piscina de su casa, situada en el barrio de Glifada de la capital helena, según la misma fuente.

Hasta el momento se desconoce la causa de su muerte y por ahora no hay ninguna declaración oficial por parte del club griego o de su familia.

Nacido en Buckingham, Inglaterra, Baldock era internacional con la selección de Grecia, ya que uno de sus abuelos era griego, por lo que tenía derecho a lucir la camiseta de este país.

Comenzó su carrera en las categoría inferiores del Milton Keyne Dons y fue futbolista del Sheffield United inglés desde 2017 hasta el pasado mayo, cuando fue fichado por el Panathinaikos.

Cabe destacar que Baldock fue compañero de Ben Brereton en la estadía del inglés-chileno por el Sheffield en la temporada pasada.

Just been sat watching the George Baldock news unfold. Speechless. Heartbroken. A fantastic footballer and a brilliant man who understood what it meant to be a Blade. A Sheffield United legend and a hero to a generation of Blades.

RIP starman.

⚔️❤️#twitterblades #sufc

— The Bladesman (@The_Bladesman) October 9, 2024