El exfutbolista neerlandés Johan Neeskens, que fue una de las figuras de su selección y de clubes como el Ajax y el Barcelona, ha fallecido a los 73 años, informó la federación de su país (KNVB).

“La KNVB ha recibido con gran tristeza la noticia del inesperado fallecimiento de Johan Neeskens. Johan fue uno de nuestros grandes de todos los tiempos. Le echaremos mucho de menos”, señala la federación neerlandesa en las redes sociales.

“Deseamos a su esposa Marlis, a sus hijos Christian, Tamara, Bianca y Armand, a sus nietos Djoy y Lovée, a sus seres queridos y amigos mucha fuerza para sobrellevar esta gran pérdida. Descansa en paz, Johan”, agregaron.

Neeskens llegó a Barcelona siendo una leyenda procedente del Ajax de Países Bajos, equipo con el que ganó tres Copas de Europa en 1971, 1972 y 1973, un título Intercontinental y una Supercopa de Europa, además de dos Eredivisie.

Ya en el cuadro ‘Azulgrana’, Johan Neeskens consiguió dos títulos, una Copa del Rey y una Recopa de Europa. Además, disputó un total de 234 partidos en los que anotó 56 goles con la camiseta del ‘Barca’.

Por último, fue incluido en la lista FIFA 100, en el Once Ideal del Mundial 1974 y también fue considera el Mejor Jugador Extranjero de la Liga (Don Balón) en la temporada 75-76.

We’re deeply saddened by the sudden passing of Johan Neeskens.

Forever one of our greatest icons.

Rest in peace, Johan. 🧡 pic.twitter.com/JHlyWlOGWb

— OnsOranje (@OnsOranje) October 7, 2024