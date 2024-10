Un duro golpe recibió Real Madrid hace tan solo instantes, luego de los gritos de dolor y posterior llanto desgarrador de Dani Carvajal, quien sufrió una dolorosa lesión en su rodilla en el duelo donde los ‘Merengues’ vencieron al Villarreal.

De hecho, el resultado del partido pasó a segundo plano tras los goles de Federico Valverde y Vinícius Jr, luego de que en el minuto 90’+2′ se escuchara en todo el estadio los gritos de un adolorido Carvajal, luego de impactar con su pierna derecha la humanidad de Yeremy Pino.

Fue el propio lateral quien le propinó una fuerte patada al jugador del ‘Submarino Amarillo’, pero fue él quien se llevó la peor parte, pues como muestran las imágenes del partido, su pierna se dobló a tal punto que se piensa en una rotula de ligamentos cruzados.

El dolor fue tal que los gritos enmudecieron al Santiago Bernabéu, momento en que los hinchas se llevaban las manos a la cabeza y esperaban que solo fuese dolor.

Desafortunadamente nada pudo calmar la dolencia de Carvajal y fue sacado de la cancha en camilla para poder revisarlo.

Sus compañeros fueron los encargados de llamar a los servicios médicos, alertados por la posible gravedad de la lesión, y Carvajal abandonó el campo en el tiempo añadido de la segunda mitad en camilla, llorando y usando la camiseta para cubrirse el rostro.

Aún no se conoce el real grado de la lesión de Carvajal, pero se teme que sea una grave que lo mantendrá fuera de las canchas por lo que resta del año calendario 2024.

Dani Carvajal was emotional as he was stretchered off the pitch after suffering a leg injury.

Get well soon 🙏 pic.twitter.com/FyRAtRUkK7

— ESPN FC (@ESPNFC) October 5, 2024