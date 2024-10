Un verdadero caos se ha generado en Medio Oriente, luego de que Irán atacara directamente con una lluvia de misiles a Israel en medio de las tensiones que se viven en esas latitudes del mundo y que lamentablemente afectan a millones de personas inocentes.

El bombardeo comenzó hace algunos minutos y el deporte no ha estado exento a este acto de guerra. En el duelo válido por la Champions League B de Asía, se vieron en el cielo decenas de misiles cruzando con dirección hasta Israel.

El duelo entre Sepahan vs FC Istiklol en suelo iraní, se detuvo por unos momentos luego de que los asistentes al duelo como los jugadores del partido vieran cómo los misiles cruzaban de un lado hacia otro con destino a Israel.

Finalmente el compromiso siguió su curso y el Sepahan de Irán logró una abultada victoria por 4 a 0, pero nada borrará de las mentes de los jugadores la situación que por estos momentos tienen en alerta a todo el mundo.

Aún se registran bombardeos y caída de misiles en suelo de Israel, algo que se produce tras días de tensiones entre ambas potencias de Medio Oriente.

The rockets were seen from Fooladshahr, where Sepahan vs Istiklol is taking place. pic.twitter.com/mLkybdByeJ

— عرفان حسینی / Erfan Hoseiny (@Eri1806) October 1, 2024