Andrés Iniesta, autor del gol que dio a España la victoria en el Mundial de Sudáfrica en 2010, informó a través de sus redes sociales que el próximo 8 de octubre anunciará su retiro.

Iniesta ha colgado una publicación en sus diferentes redes sociales, con el título ‘coming soon’ (próximamente), en la que se puede ver a un dibujante encapuchado pintando un mural con su imagen y rotulando en inglés ‘Bienvenidos a mi futuro’ con la fecha del 8 de octubre.

No obstante, según han revelado los medios españoles, Relevo y 20 Minutos, el ‘Cerebro’ anunciará su adiós definitivo del fútbol internacional.

El futbolista albaceteño, sin equipo desde que acabara su último contrato con el Emirates Club de Emiratos Árabes Unidos, en junio de este año, ha tenido una dilatada trayectoria profesional, casi siempre ligada al Barcelona, club en el que empezó en categoría alevín y del que se marchó en junio de 2018 tras dieciséis campañas en el primer equipo y 674 partidos oficiales.

Desde entonces, de 2018 a julio de 2023, estuvo en el Vissel Kobe japonés y de agosto de 2023 a junio de 2024 en el Emirates Club.

Cabe recordar y recalcar que en España destacan el gol de Iniesta a Países Bajos en el Mundial de Sudáfrica 2010 como la anotación más importante en la historia del combinado ‘hispano’, ya que les entregó la victoria y la primera copa planetaria.

🚨🇪🇸 Andrés Iniesta has decided to retire from professional football.

It will be announced on October 8, his number since day one — as @relevo reported.

Legend of the game. Don Andrés. ❤️‍🩹🪄 pic.twitter.com/02loVWTQ19

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 1, 2024