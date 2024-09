En Europa, hinchas del Partizan agredieron al DT Aleksandar Stanojevic con cortes en su cabeza tras ser goleados 4-0 por el Estrella Roja. Stanojevic reveló que los aficionados rompieron el cristal en camarines y lo atacaron, aunque aclaró que no haría teatro al respecto. El ambiente en el estadio era tenso, y el DT rival, Vladan Milojevic, condenó la violencia, diciendo que esto no es fútbol. La situación ha sido calificada como "el lado oscuro del fútbol" en Europa.

Una insólita y grave situación se produjo hace tan solo unas horas en suelo europeo, luego de que hinchas del club serbio, Partizan, descargaran toda su frustración contra su DT, Aleksandar Stanojevic, quien tuvo que dar una conferencia de prensa con cortes en su cabeza tras ser goleado ante su eterno rival, el Estrella Roja.

Resulta que en el duelo que paralizó al fútbol de Serbia en la jornada de ayer, finalizó con una goleada de parte del Estrella Roja al Partizan por 4 a 0 y los aficionados del cuadro local no encontraron nada mejor que arremeter contra el DT del equipo en camarines.

Quien se encargó de dar a conocer la situación que se generó en los vestidores del estadio del Partizan fue el propio DT Stanojevic, quien en conferencia de prensa apareció con cortes en su frente y rostro tras la pelea.

De hecho, pese a la derrota y el ataque de los hinchas, el estratega apareció en conferencia de prensa para detallar que “los aficionados rompieron el cristal y me destrozó parte del rostro. Teníamos sangre. Es una situación desagradable, pero no me gustaría hacer un teatro con esto”.

🇷🇸 | Partizan teknik direktörü Aleksandar Stanojevic: "Taraftarlar camı kırdılar, bana isabet etti ve hepsi bu, başka bir şey olmadı." dedi. #BalkanFutbolu Ayrıca böyle ezici bir mağlubiyetten sonra basının karşısına çıkmak istediğini ve olayı "utanç verici" olarak nitelendirdi. pic.twitter.com/RBsOpQb9xs — Balkan Futbolu (@BalkanFutbolu) September 24, 2024

“Si el resultado fuera un empate, no habría venido a la conferencia de prensa. La situación es diferente y por eso vine”, indicó.

El ambiente en el estadio era insostenible durante el partido, pero tras la abultada derrota, los hinchas locales no encontraron nada mejor que golpear a quien se le cruzara y en su camino se encontró el DT, quien afortunadamente salió sin problemas, a pesar de las cortadas en su rostro.

Quien también repudió lo sucedido fue el estratega rival, Vladan Milojevic, DT del Estrella Roja, quien en conferencia de prensa reveló que “estas no son cosas buenas para el fútbol. No enviamos una imagen bonita”.

“No se debe elevar al nivel de guerra, esto es simplemente fútbol. Así pasó, ganamos. Es deportividad que los felicitemos y ellos a nosotros”, enfatizó.

Por último, dejó una frase que ya comienza a tomar fuerza en Europa al sentenciar que los incidentes ocurridos son “el lado oscuro del fútbol”.

Grobari “terali” Stanojevića na poluvremenu! Navijači Partizana su nakon drugog gola Crvene zvezde sa istoka skandirali “Stanoje, odlazi”, sve to je propratio sam trener, pa je usledila i njegova reakcija. 🎥 Sportal#aleksandarstanojevic #partizan pic.twitter.com/UavIUmhNfh — Sportal.rs (@SportalSrbija) September 23, 2024

🗣️ “Ali da sam se prodao… Kome?” Trener Partizana Aleksandar Stanojević pojavio se na konferenciji za medije rasečenog lica, uz flastere iznad oka i na nosu, posle poraza od Crvene zvezde 0:4 u 174. Večitom derbiju u Humskoj. 🎥 Arena Sport pic.twitter.com/h7Rzqd6MSO — Sportal.rs (@SportalSrbija) September 23, 2024