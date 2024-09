Se viene una nueva edición del Superclásico argentino, protagonizado por Boca Juniors y River Plate, el que acapara la atención por la fecha 15 de la Liga Profesional Argentina 2024.

El partido de Boca Juniors ante River Plate, los clubes más populares de Argentina, encuentra a los rivales eternos igualados en la tabla de posiciones con 21 puntos y lejos del puntero Vélez (30), aunque el clima es muy distinto de un lado y del otro.

El equipo azul y oro de Boca se muestra muy fuerte en su estadio, donde ganó 13 de sus últimos 17 partidos, pero disminuye notoriamente su juego fuera de casa, con tres meses sin victorias como visitante (cuatro empates y cuatro derrotas) en las últimas salidas de su casa.

En tanto que el Millonario goza de un irregular presente, con Marcelo ‘Muñeco’ Gallardo tratando de imponer nuevamente su estilo, luego de arribar hace unas semanas a la ‘Banda sangre’.

River está en Copa Libertadores y vienen de empatar de visita ante Colo Colo de Chile (1-1) en el duelo válido por la ida de cuartos de final del prestigioso torneo de clubes sudamericano.

¿Cuándo y dónde juegan Boca vs River en vivo por el Superclásico 2024 de Liga Profesional?

El partido está programado para este sábado 21 de septiembre en el Estadio La Bombonera. El recinto tiene una capacidad para 54,000 espectadores.

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs River Plate en vivo por la Liga Profesional?

En Chile, el partido Boca Juniors vs River Plate comienza a las 16:00 horas

En Perú, el partido Boca Juniors vs River Plate comienza a las 14:00 horas

En Colombia, el partido Boca Juniors vs River Plate comienza a las 14:00 horas

En Ecuador, el partido Boca Juniors vs River Plate comienza a las 14:00 horas

En Paraguay, el partido Boca Juniors vs River Plate comienza a las 15:00 horas

En Bolivia, el partido Boca Juniors vs River Plate comienza a las 15:00 horas

En Venezuela, el partido Boca Juniors vs River Plate comienza a las 15:00 horas

En Argentina, el partido Boca Juniors vs River Plate comienza a las 16:00 horas

En Uruguay, el partido Boca Juniors vs River Plate comienza a las 16:00 horas

¿Qué canal TV transmite el Superclásico, Boca vs River en vivo y en directo?

El partido de Boca Juniors contra River Plate será transmitido en televisión por cable por las señales de ESPN, mientras que Disney+ lo emitirá por streaming. Además, la Asociación de Fútbol de Argentina también lo emitirá a través de https://afaplay.tv/.

Boca vs River: alineaciones posibles

Boca Juniors: Sergio Romero; Luis Advíncula, Cristian Lema, Aarón Anselmino, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Cristian Medina, Pol Fernández, Kevin Zenón; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

River Plate: Franco Armani; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Santiago Simón, Matías Kranevitter, Ignacio Fernández; Maxi Meza; Miguel Borja y Claudio Echeverri.